الدبيبة يبحث مشروعات التنمية مع أعيان قصر الحاج في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع وفد من أعيان قصر الحاج في طرابلس استكمال مشروعات البنية التحتية في المحلة، ومنها صيانة قصر الحاج واستكمال مستوصف المحلة وتوطين مدرسة في المنطقة ضمن مشروع مدارس المستقبل الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة وفد أعيان قصر الحاج في مكتبه اليوم الأحد، في إطار متابعته لأوضاع مناطق مختلفة من البلاد، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكد الدبيبة استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على حل جميع المختنقات والمشاكل التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين في المحلة.

ونقل البيان عن وفد الأعيان تعبيرهم عن «الامتنان لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق تنمية مستدامة في منطقتهم، واهتمامها بالمحافظة على تواصل مباشر ودائم مع المكونات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد»، مؤكدين «دعم جهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من أعيان قصر الحاج في طرابلس، الأحد 25 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من أعيان قصر الحاج في طرابلس، الأحد 25 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من أعيان قصر الحاج في طرابلس، الأحد 25 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)