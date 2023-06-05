الدبيبة يوجه ببدء صرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ببدء صرف مخصصات التنمية للبلديات المستوفية شروطها، والالتزام بالمعايير، مع ضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية.

جاء ذلك خلال اجتماع للطرفين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وقدم التومي موقفًا عامًا للدبيبة، بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية.

وأكد التومي في إحاطته استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص، والالتزام بمنشور رئيس الوزراء بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة.