أضاحي العيد في سرت.. زحام بالأسواق وركود في حركة البيع

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سجلت مواقع بيع أضاحي العيد هذا العام ازدحاما خصوصا في الفترة المسائية، وسط ركود عمليات الشراء في سرت.

ارتفاع أسعار الأضاحي

وحددت بلدية سرت أربعة مواقع لبيع الأضاحي في محلات الزعفران، وأبوهادي، والأربعين، ووادي جارف. فيما قفز سعر الأضحية الواحدة إلى 2500 دينار، وهو ما أرجعه أحد التجار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

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وعلاوة على ارتفاع أسعار الأعلاف، يقول أحد المربين إن المعاناة تتضاعف مع أجور العمال والرعاة وأدوية المواشي، وغياب دعم وزارة الاقتصاد، لتقع كل تلك المصاريف على التاجر الذي يحاول في نهاية الأمر أن يكسب ولو نسبة بسيطة من الأرباح، حسب تقرير سابق لوكالة الأنباء الليبية.