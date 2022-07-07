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الدبيبة يحدد أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 09:17 مساء
الدبيبة يحدد أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا بتحديد أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة بالدولة، لمناسبة عيد الأضحى المارك.

واستثنى قرار الدبيبة رقم (314) لسنة 2022 بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك، الذي نشرته منصات الحكومة، المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.

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وبدأ أعضاء البعثة الليبية في مكة المكرمة عصر اليوم، تفويج الحجاج الليبيين من مقر إقامتهم في أم القرى إلى صعيد عرفات استعدادا للوقوف بعرفة غدا الجمعة. ويحتفل الليبيون والأمة العربية والإسلامية بعد غد السبت بعيد الأضحى المبارك.

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