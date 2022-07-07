بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ أعضاء البعثة الليبية في مكة المكرمة عصر اليوم الخميس، في تفويج الحجاج الليبيين من مقر إقامتهم في أم القرى إلى صعيد عرفات استعدادا للوقوف بعرفة غدا الجمعة.

وقال أحد المشرفين من أعضاء البعثة الليبية إن الحافلة الأولى انطلقت وعلى متنها أعضاء لجنة المشاعر والكشافة إلى جبل عرفات لاستباق الحجاج الليبيين من أجل التجهيز لاستقبالهم في جبل عرفات وتهيئة ما يحتاجونه هناك، مؤكدا أن عملية تفويج حجاج القرعة بدأت من بعد صلاة العصر مباشرة.

وأكد عضو لجنة النقل، محمود فرج السويحلي، أن اللجنة بدأت فعليا في نقل الحجاج الليبيين إلى جبل عرفات مباشرة، عبر 73 مشرفا على عملية التفويج مقسمين على مكتبين هما 65 و57 حيث جرى تسليم حافلة لكل مشرف بحيث يكون في رفقته عدد من الحجاج حتى الرجوع إلى مكة.

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وأشاد عدد من الحجاج الليبيين بحسن التنظيم والترتيبات التي قامت بها البعثة الليبية في مكة المكرمة لتمكينهم من أداء شعائر الحج.

وصول الحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية

واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، على ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الوكالة إن «حركة تصعيد الحجيج إلى مشعر منى تميزت بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن».

تفويج الحجاج الليبيين إلى جبل عرفات، الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

تفويج الحجاج الليبيين إلى جبل عرفات، الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

تفويج الحجاج الليبيين إلى جبل عرفات، الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)