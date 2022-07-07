الحجاج يتدفقون إلى منى في ثاني أيام أكبر حج منذ جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مئات آلاف الحجاج بالتدفق من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى الخميس لقضاء يوم التروية فيها، في اليوم الثاني من مناسك أكبر موسم للحج منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وسمحت السلطات لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفًا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».

وقام مئات الآلاف من الحجاج في المسجد الحرام بمكة بأداء الطواف حول الكعبة. وحمل العديد منهم مظلات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة، حيث وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

التوجه إلى منى

وبعد ذلك، بدأوا في شق طريقهم إلى منى، حيث من المقرر أن يباتوا في الخيم البيضاء المكيفة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن أربعة مستشفيات و26 مركزًا صحيًا أصبحت جاهزة للتعامل مع أي حالات صحية في المنطقة.

تقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بُعد حوالي سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.

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وفي ذروة الحج، سيتوجه المصلون يوم الجمعة إلى جبل عرفات حيث سيقضون النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس، قبل أن ينتقلوا لموقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.



وعادة ما يكون الحج أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويجب أن يؤديه كل المسلمين القادرين مرة على الأقل في حياتهم.

ارتفاع عدد الحجاج لأول مرة منذ جائحة «كورونا»

وهذا العام، عاد حجاج الخارج الذين منعوا من حضور المناسك في العامين الماضيين، إلى مكة لملء غرف الفنادق فيها وزيارة متاجرها حيث يأمل أصحاب الأعمال في تعويض خسائر فادحة.

وتقول وزارة الحج إنها تتخذ أعلى مستويات الاحتياطات الصحية تحوطًا لفيروس «كورونا» المستجد وظهور متغيرات جديدة.

ويقتصر موسم الحج هذا العام على المسلمين الذين حصلوا على التطعيم دون سن 65. ويتعين على القادمين من الخارج تقديم نتيجة فحص «كورونا» سلبية من اختبار جرى إجراؤه في غضون 72 ساعة من موعد السفر. وقالت السلطات الشهر الماضي إن الأقنعة ستكون إجبارية داخل المسجد الحرام، لكن جرى تجاهل ذلك إلى حد كبير حتى الآن.