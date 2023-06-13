شاهد «اقتصاد بلس»: استياء من ارتفاع أسعار الأضاحي في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على استياء المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي في ترهونة، وتجاوزها القدرة الشرائية للمواطنين، مع وصولها أكثر من 2500 دينار ليبي، في حين تحدث البعض عن كون الأسعار مناسبة.

كما أشار البرنامج إلى إعلان النيابة العامة حبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في «بني وليد» احتياطياً بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين العموميين في الدائرة، حيث اتضح أن المسؤول زور بيانات رسمية بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ليبيا الثالثة أفريقيا في حجم احتياطي الذهب

وفي سياق آخر، احتلت ليبيا المرتبة الثالثة في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طناً مترياً من الذهب خلال عام 2023 حسب ما أفاد به موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا»، حيث تربعت الجزائر في صدارة الدول الأفريقية باحتياطي بلغ 174 طناً مترياً، تليها دولة جنوب أفريقيا في الترتيب الثاني باحتياطي بلغ 125 طناً مترياً.

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