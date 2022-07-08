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ركود في سوق الأضاحي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 08 يوليو 2022, 01:25 صباحا
ركود في سوق الأضاحي بسرت
سوق بيع الأضاحي في مدينة سرت (الإنترنت)
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تشهد سوق الأضاحي في مدينة سرت ركودًا في حالة البيع، بسبب ارتفاع أسعارها، فضلاً عن تأخر رواتب عدد من الموظفين.

وقال عدد من مربي الأغنام بسرت، لـ«بوابة الوسط»، إن أسعار الأضحية يتراوح بين ألف ومائة دينار إلى ألفي دينار، مرجعين سبب ارتفاعها إلى غلاء أسعار الأعلاف بالدرجة الأولى، لأن الدولة لا تدعم جمعيات المربين بتوفير الأعلاف المدعومة.

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وأشار آخرون إلى تدني مستوى رواتب المواطنين عامة، بما فيهم المتقاعدون والمعاشات التضامنية والموظفون، باستثناء موظفي الرقابة والمحاسبة والتعليم ومجلس التخطيط الوطني.

وأوضح مربون أنهم يبيعون الأضحية بالإجراءات المصرفية، والتي لم تشهد إقبالاً أيضًا، لأن الأسعار مرتفعة أكثر من عيد الأضحى العام الماضي.

سوق بيع الأضاحي في مدينة سرت (الإنترنت)
سوق بيع الأضاحي في مدينة سرت (الإنترنت)
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