Atwasat

استعدادات للعيد.. وارتفاع أثمان الأضاحي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الجمعة 08 يوليو 2022, 10:59 صباحا
استعدادات للعيد.. وارتفاع أثمان الأضاحي
سوق المواشي في بني وليد، يوليو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

يستعد حوالي مليون حاج من جميع أنحاء المعمورة، منهم حوالي 3500 حاج ليبي، للوقوف على جبل عرفات غدا الجمعة، لأداء ركن الحج الأعظم.

ووصلت أفواج الحج الليبية إلى المملكة العربية السعودية، فيما وجهت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا الشكر إلى جميع اللجان التي ساهمت في تقديم الخدمات للحجاج. ونفت الهيئة ما يتردد عن موافقة السلطات السعودية على زيادة عدد الحجاج الليبيين المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام. وقالت الهيئة في بيان السبت: «ننفي نفيا قاطعا وصول أي معلومات بشأن هذه الزيادة وعددها».

وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحمُّل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج وتخصيص 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج للعام الجاري.

واستقبلت السعودية، أولى طلائع الحجاج لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.
ووصلت أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين، السبت، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وقال وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي محمد البيجاوي، إنه «بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.. نسعد باستقبال أولى طلائع حجاج هذا العام»، مضيفا: «قلوبنا مفتوحة لجميع الحجاج والجميع يتسابق لخدمة ضيوف الرحمن»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

استعدادات للعيد في بني وليد
وأعلنت السعودية، الشهر الماضي، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء المناسك، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية. وشهد موسم الحج العام الماضي، مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة جراء تفشي «كورونا».

ومع قرب عيد الأضحى المبارك يستعد المواطنون في مدينة بني وليد وغيرهم من سكان المدن الليبية للتحضير للاحتفال بالعيد، والذي يبدأ بالذهاب إلى سوق المواشي رفقة أطفالهم لشراء الأضاحي، فيما سجلت الأسعار هذا العام ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.

للاطلاع على العدد المزدوج «346 ـ347» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

عدد من المواطنين تحدثوا إلى «الوسط» في بني وليد، أكدوا أن الأسواق هذا العام شهدت «ارتفاعا جنونيا» في الأسعار مقارنة مع العام الماضي، معتبرين أن أسعار أضاحي العيد في بني وليد «أصبحت للمشاهدة فحسب» حيث يتراوح سعر الأضحية من 1200 إلى 3000 دينار.

سبب ارتفاع أسعار الأضاحي
وقال عدد من تجار الأضاحي، إن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم ناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية، وعدم دعم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للمربين.

أما المربون فأوضحوا أن أسعار الأعلاف تجاوزت 250 دينارا للقنطار الواحد، وأنه لا يمكنهم تحمل هذه الأسعار في غياب دعم الجهات المسؤولة في الدولة الليبية، مشيرين إلى أن عددا من المواطنين يلجؤون إلى شراء «الحوليات» وهي نعاج صغيرة بلغ سعرها 800 دينار مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 600 دينار.

ويعاني أهالي مدينة بني وليد كغيرهم من الليبيين أوضاعا معيشية صعبة للغاية جراء تأخر المرتبات وانقطاع للكهرباء ونقص المياه وسوء الخدمات، وهي أزمات متكررة منذ أعوام بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا

السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا
ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»

ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982

إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982
شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع ...
بلدية طبرق: افتتاح محطة الكهرباء الغازية الإثنين المقبل
بلدية طبرق: افتتاح محطة الكهرباء الغازية الإثنين المقبل
شاهد في «وسط الخبر»: «الاتحاد المغاربي» يحاول الوساطة في ليبيا.. فهل ثمة إمكانية؟
شاهد في «وسط الخبر»: «الاتحاد المغاربي» يحاول الوساطة في ليبيا.. ...
ركود في سوق الأضاحي بسرت
ركود في سوق الأضاحي بسرت
القبض على قاتل أبيه في سبها
القبض على قاتل أبيه في سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
استعدادات للعيد.. وارتفاع أثمان الأضاحي
استعدادات للعيد.. وارتفاع أثمان الأضاحي...
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الغربي
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الغربي...
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق...
القبض على قاتل أبيه في سبها
القبض على قاتل أبيه في سبها...
ركود في سوق الأضاحي بسرت
ركود في سوق الأضاحي بسرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط