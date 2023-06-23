  • Alwasat News
Atwasat

مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 04:58 مساء
مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين
لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
alwasat radio

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، مع وفد من نقابة المحامين - فرع درنة آخر المستجدات بشأن مخرجات لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن اللقاء، الذي عقد بمكتب عقيلة في القبة، تناول دور القانونيين في هذه المرحلة من أجل الإسهام في إبداء الآراء القانونية حول مخرجات اللجنة، لافتًا إلى تطرق اللقاء إلى احتياجات نقابة المحامين - فرع درنة، وعديد الموضوعات ذات العلاقة بالعمل القضائي والمحاماة.

يوم الإثنين الماضي، قال عقيلة صالح إن لجنة «6+6» نجحت في وضع أكثر من 90% من قوانين الانتخابات، وإنها لا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه القوانين، وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ملاحظات عقيلة حول مخرجات «6+6»
أبدى عقيلة، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري حنفي جبالي في بنغازي، ملاحظات على مخرجات لجنة «6+6»، قال إنها «فنية وقانونية لا تمس الجوهر»، مثل النص على إجراء الاستحقاق على جولتين، الذي رآه «بلا مبرر»، ويستهدف «التعطيل»، فضلا عن الخلاف حول سن الناخب، مشددا على ضرورة النص بشكل واضح على بلوغ الناخب 18 عاما.

عقيلة: «6+6» لا تزال قائمة حتى إنهاء القوانين وتشكيل الحكومة
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
عقيلة: النواب تسلم نتائج «6+6».. ومناقشتها في جلسة بعد عيد الأضحى
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

وقال رئيس مجلس النواب إنه لا يجوز قانونا منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، موضحا أن عديد الليبيين، ولأسباب معينة، اضطروا للحصول على جنسية غير ليبية. وكشف تقديم مقترح، خلال مشاورات «6+6» في المغرب، بحجب نتيجة المرشح مزدوج الجنسية حال فوزه، مع إعطائه فرصة 15 يوما للتنازل عن الجنسية، وإن لم يفعل يعد انتخابه كأن لم يكن.

وأشار عقيلة إلى صعوبة الطعن الانتخابي أمام المحكمة العليا، كما تنص مخرجات لجنة «6+6»، قائلا إن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولا ترفع الدعوى أمامها مباشرة. كما أنها تستغرق وقتا طويلا، قد يصل إلى ستة أو ثمانية أشهر.

وعلى الرغم من ذلك، أكد عقيلة أن هذه الملاحظات لا تمس جوهر مخرجات اللجنة، لافتا إلى عرض هذه المخرجات داخل جلسة رسمية بمجلس النواب، لإبداء الرأي فيها، ومشددا على أن هناك اتجاها داخل البرلمان يرغب في إجراء الانتخابات.

لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة صالح في مكتبه بالقبة مع وفد نقابة المحامين، 23 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها
4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية
في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل

في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة
ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ

نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل ...
إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج...
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها

الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول...
النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا

النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء
وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء
«الداخلية»: ضبط معدات لتعدين العملات المشفرة بمنطقة السراج في طرابلس
«الداخلية»: ضبط معدات لتعدين العملات المشفرة بمنطقة السراج في ...
افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم
افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
انتشال جثة مجهولة الهوية في منطقة العقيلة
انتشال جثة مجهولة الهوية في منطقة العقيلة...
5 مؤسسات فكر إيطالية تدعو إلى مبادرة أوروبية جديدة لحل الأزمة الليبية
5 مؤسسات فكر إيطالية تدعو إلى مبادرة أوروبية جديدة لحل ......
مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين
مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين...
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي...
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت...
المزيد