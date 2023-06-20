عقيلة: «6+6» لا تزال قائمة حتى إنهاء القوانين وتشكيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة نجحت في وضع أكثر من 90% من قوانين الانتخابات، وإنها لا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه القوانين وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأبدى عقيلة خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري حنفي جبالي في بنغازي، أمس الإثنين، ملاحظات على مخرجات لجنة «6+6» قال إنها «فنية وقانونية لا تمس الجوهر»، مثل النص على إجراء الاستحقاق على جولتين الذي رآه «بلا مبرر»، ويستهدف «التعطيل». فضلا عن الخلاف حول سن الناخب، مشددا على ضرورة النص بشكل واضح على بلوغ الناخب 18 عاما.

وقال رئيس مجلس النواب إنه لا يجوز قانونا منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، موضحا أن عديد الليبيين ولأسباب معينة اضطروا للحصول على جنسية غير ليبية. وكشف تقديم مقترح خلال مشاورات «6+6» في المغرب بحجب نتيجة المرشح مزدوج الجنسية حال فوزه مع إعطائه فرصة 15 يوما للتنازل عن الجنسية وإن لم يفعل يعتبر انتخابه كأن لم يكن.

ملاحظات عقيلة حول الطعن أمام المحكمة العليا

وأشار عقيلة إلى صعوبة الطعن الانتخابي أمام المحكمة العليا، كما تنص مخرجات لجنة «6+6»، قائلا إن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولا ترفع الدعوى أمامها مباشرة، كما أنها تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى ستة أو ثمانية أشهر.

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ورغم ذلك، أكد عقيلة أن هذه الملاحظات لا تمس جوهر مخرجات اللجنة، لافتا إلى عرض هذه المخرجات داخل جلسة رسمية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيها، مشددا على أن هناك اتجاها داخل البرلمان يرغب في إجراء الانتخابات.

عقيلة يعلق على إحالة مخرجات «6+6» لباتيلي

وعلق عقيلة على إحالة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأحد الماضي، مخرجات لجنة «6+6» إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال رئيس مجلس النواب إن اللجنة لا تستمد صلاحيتها من مجلسي النواب والأعلى للدولة وإنما من الدستور الليبي، وعندما تنتهي مهمتها تسلم نتائجها إلى مجلس النواب والتي تظل مقترحات حتى إصدار قانون من البرلمان خلال جلسة رسمية مع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.

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وشدد عقيلة على أن اللجنة «ما زالت قائمة ولدينا ملاحظات فنية وقانونية لا تتعارض مع الجوهر»، وقال: «من حق مجلس النواب أن يبدي ملاحظات على عمل اللجنة».

وشدد على استمرار اللجنة حتى «إنهاء القوانين وتشكيل الحكومة»، لافتا إلى وجود «تقارب كبير» بين مجلسي النواب والدولة ورغبة في إجراء الانتخابات وإنجاحها. وشدد على أن الاتفاق السياسي يكفل لمجلسي النواب والدولة تشكيل الحكومة، فيما يمنح الإعلان الدستوري البرلمان فقط حق تشكيلها.

عقيلة لباتيلي: لا نقبل فرض أجسام علينا من الخارج

وبخصوص الحديث عن تقديم المبعوث الأممي خطة بديلة لإجراء الانتخابات في ليبيا، قال عقيلة إن في ليبيا شرعية منتخبة وإن الليبيين يستطيعون حل مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي.

وأضاف: «عندنا مؤسسات وأحزاب ونقابات وحكماء في القبائل ولا نقبل فرض أجسام علينا من الخارج حتى وإن كانوا ليبيين. ومجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وسنتحمل المسؤولية التاريخية والوطنية». وتابع أن البعثة الأممية هي «لجنة دعم وليست لجنة حكم على الليبيين».