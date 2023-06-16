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جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 08:06 صباحا
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي
المشاركون في اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، (الإنترنت)
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الجدل السياسي الذي أعقب الإعلان عن مخرجات «بوزنيقة» بشأن مشروع القوانين الانتخابية انتقل إلى الحديث مجدداً عن مسودة الدستور وعائدات الثروة النفطية، ورغم أن الخلاف حول تلك المخرجات كان محصوراً في بضع نقاط، خصوصاً بعد توضيحات اللجنة العليا للانتخابات، فقد أخذ الجدل مساراً آخر يضع البلاد على مفترق طرق واحتمالات تفجر أزمات جديدة.

وتكاد مخرجات لجنة «6+6» أن تعود بالوضع السياسي إلى المربع الأول على خلفية المسائل المثيرة للجدل في ما يتعلق بقانون انتخاب الرئيس، وشروطه عبر السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بخوض سباق الرئاسة، إضافة إلى شروط الترشح لمجلس الأمة، وهو ما دفع مجلس النواب إلى إعادة المشروع إلى اللجنة من جديد بهدف مراجعته، لتنحصر على إثره سيناريوهات اتفاق القوى السياسية على إجهاض الموعد الانتخابي المفترض قبل نهاية العام، وتمديد الفترة الانتقالية، في انتظار ما قد يبادر به المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطة مقبلة.

بوشناف يدخل على خط المبادرات
وفي السياق دخل مستشار الأمن القومي لمجلس النواب، إبراهيم بوشناف، على خط النقاش بإعلانه عن مبادرة قدمها إلى البعثة الأممية مقترحا تشكيل لجنة من مجلس الأمن القومي، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا بدعوى «إجراء تعديلات على مسودة الدستور المقرة من هيئة صياغته» لتجاوز الأزمة الحالية، ويدعو المقترح إلى إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد النسخة المعدلة للدستور من جهة مجلسي النواب والأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

«المفوضية» تعلق على مخرجات «6+6»
ويزداد المشهد ضبابية أكثر مع نفاد الوقت في أعقاب إبداء المفوضية العليا للانتخابات أول رأي تقني لها يتعلق بمخرجات لجنة «6+6»، بعدما دعت إلى إعادة النظر في النصوص التي تضمنها قانون الانتخابات، وتعديل بعضها، مؤكدة أن «هناك مواد لا يمكن تنفيذها وتشكّل خطراً على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة».

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وفي خطاب وجهه رئيس المفوضية عماد السايح إلى المجلس الأعلى للدولة، نشر مساء الأربعاء، طلب تعديل صياغة المادة التي تنصّ على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشددا على أن مفوضية الانتخابات سوف تستبعد أي مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه. وأوضح أنه لا يمكن فنياً إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن الفوضى ستعم مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز.

لكن هذا التصور يخالف توجهات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي استبق تصريحاته بلقاء قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بمقره العسكري في بنغازي، رفقة قرابة 90 نائباً يتقدمهم نائباه الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة، يوم الثلاثاء.

وبعدما اتهمه مهندسو نص انتخاب الرئيس من جولتين، بمحاولة تعطيل الانتخابات، أشار صالح إلى رفضه التنازل عن  مبدأ جواز ترشح مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قائلا: «أنا مع الجميع في أن الرئيس لا يجب أن يحمل جنسية أخرى، ولكن الليبيين مروا بظروف اضطرتهم لأخذ جنسية أخرى»، على أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية فور فوزه، أما ما يتعلق بترشح العسكريين، فقد اعتبر المترشح، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات لكن يمكنه العودة إلى عمله السابق في حال عدم فوزه.

ورغم أن مجلس النواب أعلن عن عمله مع المجلس الأعلى للدولة من خلال تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية كافة، عاد عقيلة صالح ليهدد لجنة «6+6» بـ«المهلة الأخيرة» أو إجراء الانتخابات، وفق القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

ردو فعل رافضة لمخرجات لجنة «6+6»
وفي الأثناء، استمرت ردود الفعل الرافضة لنتائج الحوار الجاري، إذ حمّل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا البعثة الأممية المسؤولية الكاملة في كل ما وصلت إليه البلاد وما سيحدث بعد ذلك، أمام «الإصرار على تهميش الأمازيغ وتمثيلهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ» وحرمانهم من المناصب السيادية، كما أعلنت شخصيات ليبية في بيان وقّعه 144 سياسياً وناشطاً ومرشحاً للانتخابات رفضهم لمخرجات لجنة «6+6»، حيث توجهوا باللوم إلى المادة 17 في الفصل الخامس التي وضعت الجنسية الليبية للأبوين شرطاً للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

ووسط تضاؤل الخيارات السياسية لتجاوز الانسداد في مسار الأزمة، تتجه أنظار متابعي الشأن الليبي إلى إحاطة عبدالله باتيلي المرتقبة خلال أيام، وتحديد انتظار ما سيضيفه المبعوث الأممي بشأن مصير مقترحه السابق بتشكيل لجنة تسييرية تضم الطيف السياسي والاجتماعي والمدني كبديل عن لجنة «6+6»، لا سيما وأن الأمم المتحدة حددت شهر يونيو موعدا للانتهاء من إنجاز التشريع الانتخابي لإجراء الانتخابات بنهاية العام، لكن باتيلي نفسه ربما بات على اقتناع بصعوبة ـ إن لم نقل استحالة ـ حسم الخلافات بين فرقاء الأزمة، وإزالة العراقيل التي تعيق تقدم العملية السياسية، وتحديداً تلك التي تعترض مسار الاستحقاق الانتخابي.

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