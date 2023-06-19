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عقيلة: النواب تسلم نتائج «6+6».. ومناقشتها في جلسة بعد عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 01:28 مساء
عقيلة: النواب تسلم نتائج «6+6».. ومناقشتها في جلسة بعد عيد الأضحى
عقيلة صالح ورئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي خلال لقاء في بنغازي، 19 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أحاط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بشأن تسلم المجلس نتائج اجتماع اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين والأطر الانتخابية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال عقيلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصرف حنفي جبالي في بنغازي: «نعلم الأمم المتحدة أن النائب جلال الشويهدي سلم اليوم الإثنين نتائج (6+6)، وستُعرض للنقاش في جلسة مجلس النواب بعد العيد».

وأثنى عقيلة على عمل لجنة «6+6» من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنيا استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

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جولة بوزنيقة
ورغم المباحثات الممتدة لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية إلا أنه لم تجر مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي وسط غموض حول مصير النقاط الخلافية، خصوصًا نقطتي ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وفي وقت لاحق الإثنين، يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة أمام مجلس الأمن، حيث يترقب المتابعون للشأن الليبي مخرجات الجلسة بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

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