رئيس البرلمان المصري من بنغازي: أدعو «النواب» و«الدولة» إلى استيفاء الأطر اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى «مواصلة دورهما لاستيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب»، وذلك في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وحث جبالي، جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية، ودعم جهود استكمال المؤسسات الوطنية في ليبيا تحقيقا لهدف عودة الاستقرار ووضع البلاد على مسار التنمية والبناء، حسب كلمة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة بنغازي اليوم الإثنين، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية».

جئنا إليكم لدعم الحوار الليبي - الليبي

وأشار رئيس البرلمان المصري إلى استضافة القاهرة اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، «التي تُوجت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول القاعدة الدستورية».

وتابع: «توافق الأشقاء على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية ورحب بها الأطراف والشركاء الدوليين كافة، ثم شهدنا عددا من الخطوات تلت هذا التوافق من خلال تشكيل لجنة (6+6) بهدف إعداد القوانين الانتخابية نحو استكمال الاستحقاقات للدولة الليبية»، مردفا: «أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم في قيادة الحوار الليبي - الليبي باعتباركم السلطة المنتخبة من الشعب».

دعم استقرار وسيادة ليبيا

وأكد جبالي دعم مصر سيادة واستقرار ووحدة ليبيا ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية انطلاقا من ثوابت راسخة، وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم، بعيدا عن الأيديولوجية أو القبلية التي تدفع إلى انقسام.

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وشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة الأمن ووحدة البلاد من خلال إقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف ثروات ومقدرات الشعب الليبي أو جعل ليبيا قاعدة انطلاق لتهديدات نحو دول الجوار.