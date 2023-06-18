بعد انقضاء مهلة «6+6».. ترقب لمخرجات إحاطة باتيلي غدًا بمجلس الأمن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت الأمم المتحدة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة حول ليبيا يقدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي غدًا الإثنين.

وتتجه الأنظار إلى مقر مجلس الأمن لمعرفة مخرجات الجلسة بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية بحلول منتصف يونيو الجاري، فرغم المباحثات الممتدة لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية؛ غير أنه لم تجر مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي وسط غموض حول مصير النقاط الخلافية، خصوصًا نقطتي ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

ملاحظات السايح ورد وفد مجلس الدولة في وفد «6+6»

وأبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ملاحظاته بشأن مخرجات لجنة «6+6» ومن بينها أنه «لا يمكن إجراء العمليات الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد». وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح عن ما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيجري استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.

بدوره، رد وفد لجنة «6+6» عن مجلس الدولة باستغرابهم من حديث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن عدم استلام نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها. وذكرت اللجنة أن إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ بشكل متزامن لم تقره اللجنة بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر. وبخصوص الحديث على بند مزدوجي الجنسية والمادة 15، أضافت اللجنة أن مستندات المرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليس من بينها ما يخص الجنسية وعدم تقديمه لا يعتبر جريمة، وأن إحضارها يكون ضروريًا في الجولة الثانية.

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

- باتيلي: اتفقت مع الأطراف الأمنية والعسكرية الليبية على تأمين الانتخابات

- باتيلي: لا بد من انتخابات تحقق حلا مقبولا للجميع

وفي السياق عشية جلسة الإحاطة، قدم موقع «سكيورتي كاونسل ريبورت» التابع للهيئة الأممية أبرز التطورات السياسية في ليبيا ونتائج عمل اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بين مجلسي النواب والدولة والمسؤولة عن صياغة القوانين الانتخابية.

وأشار إلى دعوة اللجنة لتشكيل حكومة موقتة موحدة «لتمهيد الطريق» للانتخابات بحلول نهاية العام، وهي مبادرة قال «سكيورتي كاونسل ريبورت»، إنها كانت موضوع اتصالات مستمرة في الكواليس بين ممثلي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر المتحالف مع مجلس النواب. وحسب الموقع ذاته، فقد عبرت الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن في وقت سابق عن شكوكهم في تشكيل حكومة موقتة أخرى، كما أنهم قلقون من أنها قد تصرف الانتباه عما يعتبرونه المهمة الأساسية لإجراء الانتخابات.

وفي السياق نفسه، يوصف التقدم الذي أبلغت عنه أخيرًا لجنة «6+6» بـ«التطور الإيجابي»، على الرغم من أن أهميته تعتمد على التنفيذ، وقد أكد محللون مستقلون أن لدى بعض الفاعلين السياسيين الليبيين دوافع للإبقاء على الوضع الراهن.

ما المنتظر من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن؟

وفي إحاطة الإثنين، من المرجح أن يعيد أعضاء المجلس دعوة جميع الأطراف الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة، مع ملاحظة أن كلاً من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو كموعد نهائي للانتهاء من إتمام القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بنهاية العام.

وبينما يظل أعضاء مجلس الأمن متحدين بشأن الحاجة إلى عملية شاملة بقيادة ليبيا تؤدي إلى انتخابات من شأنها استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يؤكد الموقع وجود اختلافات في وجهات النظر حول أفضل طريقة للمضي قدمًا. بين فريق يضم معظم الأعضاء الغربيين ويدعو لضرورة إجراء انتخابات وطنية، وآخر يرى أن تعيين حكومة موقتة جديدة يجب أن يكون ذا أولوية.

وفي ثالث إحاطة له بمجلس الأمن الدولي منذ توليه المنصب قال باتيلي إنه عرض على لجنة «6+6» المكونة من شخصيات تنوب عن المجلسين «دعم البعثة اللوچستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية».وأضاف: «أحث قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام». وشدد باتيلي على ضرورة «إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو».