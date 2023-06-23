  • Alwasat News
Atwasat

اختتام دورة في شركة البريقة لتدريب موظفين بـ«مبروك للعمليات النفطية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 10:55 صباحا
اختتام دورة في شركة البريقة لتدريب موظفين بـ«مبروك للعمليات النفطية»
دورة تدريبية لموظفين في شركة مبروك بمركز تدريب شركة البريقة، 22 يونيو 2023، (صفحة شركة البريقة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اختتام دورة تدريبية في مركزها للتدريب والتطوير، استهدفت متدربين من شركة مبروك للعمليات النفطية.

وانطلقت الدورة الأحد الماضي، واستمرت خمسة أيام متتالية، وتمحورت حول الفحوصات والاختبارات الدورية وكيفية تشغيل وصيانة منظومات تزويد وقود الطيران للطائرات العمودية بحقل الجرف القاري البحري، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة

وأشارت الشركة إلى انطلاق الدورة الثانية لعدد خمسة متدربين آخرين من شركة مبروك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، كما أثنى المتدربون على التحصيل العلمي الذي حصدوه خلال الدورة، وأشادوا بالمدربين المشرفين عليها والمسؤولين على مركز التدريب.

وفي ختام الدورة أقيم حفل تكريم للمتدربين، ووزعت شهادات عليهم، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة البريقة فؤاد بالرحيم رفقة مدير عام الموارد البشرية ومدير إدارة مستودعات المطارات ومدير إدارة مركز التدريب والتطوير بشركة البريقة ونائب مدير إدارة الإسناد بشركة مبروك للعمليات النفطية وزميله رئيس قسم الطيران بإدارة الإمداد، إضافة إلى مسؤولين بالشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية
في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل

في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة
ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ

نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل ...
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن

ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج...
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها

الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول...
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
طرح آخر رسالة من أحد ركاب «تايتانيك» للبيع بمزاد في أوروغواي

طرح آخر رسالة من أحد ركاب «تايتانيك» للبيع بمزاد في أوروغواي
النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا

النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: ضياع الحاجة برنية.. تقصير أم حادث عرضي؟
شاهد في «وسط الخبر»: ضياع الحاجة برنية.. تقصير أم حادث عرضي؟
جريدة «الوسط»: باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة
جريدة «الوسط»: باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة
رئيس مصلحة الآثار يكشف أسرار أكبر سرقة في التاريخ
رئيس مصلحة الآثار يكشف أسرار أكبر سرقة في التاريخ
ضبط تشكيل عصابي نسائي في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي نسائي في بنغازي
«الإسكان» تنتهي من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية والمباني
«الإسكان» تنتهي من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
اختتام دورة في شركة البريقة لتدريب موظفين بـ«مبروك للعمليات النفطية»
اختتام دورة في شركة البريقة لتدريب موظفين بـ«مبروك للعمليات ......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج...
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 23 يونيو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 23 يونيو 2023)...
«الإسكان» تنتهي من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية والمباني
«الإسكان» تنتهي من جداول الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية ......
ضبط تشكيل عصابي نسائي في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي نسائي في بنغازي...
المزيد