اختتام دورة في شركة البريقة لتدريب موظفين بـ«مبروك للعمليات النفطية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اختتام دورة تدريبية في مركزها للتدريب والتطوير، استهدفت متدربين من شركة مبروك للعمليات النفطية.

وانطلقت الدورة الأحد الماضي، واستمرت خمسة أيام متتالية، وتمحورت حول الفحوصات والاختبارات الدورية وكيفية تشغيل وصيانة منظومات تزويد وقود الطيران للطائرات العمودية بحقل الجرف القاري البحري، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وأشارت الشركة إلى انطلاق الدورة الثانية لعدد خمسة متدربين آخرين من شركة مبروك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، كما أثنى المتدربون على التحصيل العلمي الذي حصدوه خلال الدورة، وأشادوا بالمدربين المشرفين عليها والمسؤولين على مركز التدريب.

وفي ختام الدورة أقيم حفل تكريم للمتدربين، ووزعت شهادات عليهم، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة البريقة فؤاد بالرحيم رفقة مدير عام الموارد البشرية ومدير إدارة مستودعات المطارات ومدير إدارة مركز التدريب والتطوير بشركة البريقة ونائب مدير إدارة الإسناد بشركة مبروك للعمليات النفطية وزميله رئيس قسم الطيران بإدارة الإمداد، إضافة إلى مسؤولين بالشركة.