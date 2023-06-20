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مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 07:58 مساء
مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة
المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط إطلاق برنامج تدريبي لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة ليبية، لتأهيلهم للعمل في صناعة النفط والغاز، على ما أعلنت اليوم الثلاثاء.

ويستهدف البرنامج التدريبي خريجي التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية، ويهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وتجهيزهم بالمعرفة اللازمة للعمل في صناعة النفط والغاز، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

موعد إطلاق البرنامج التدريبي للخريجين
ونوهت المؤسسة بأن البرنامج التدريبي سيجري إطلاقه رسميًا يوم 15 يوليو المقبل في عدة مدن ليبية، وسيبدأ التدريب لأول دفعات الخريجين يوم 30 يوليو، على أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر داخل ليبيا.

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وأضافت المؤسسة أنها ستتواصل مع الخريجين المستهدفين بالتدريب مباشرة لتأكيد قبولهم في البرنامج من عدمه بداية شهر يوليو المقبل لإعلامهم بمكان التدريب وجدول المحاضرات وتوزيع المجموعات التدريبية.

التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، الخريجين من التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية والمهتمين بالتسجيل في البرنامج، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني «[email protected]» للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج.

وقالت المؤسسة إن إطلاق البرنامج التدريبي يأتي «إيمانًا بدور الشباب والشابات أصحاب المؤهلات العلمية المتخصصة والطموح في تحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط ودورهم في إنجاح استراتيجية تطوير المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها».

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