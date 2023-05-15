«زلاف ليبيا» تطلق المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فنيا في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين علي أبوسليانة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فنيا من أبناء المنطقة الجنوبية، الذي يحتضنه مركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال.

وشهد حفل افتتاح المشروع، أمس الأحد، حضور أعضاء لجنة الإدارة ومديري الإدارات والمكاتب بشركة زلاف، ومدير وأعضاء هيئة التدريس بمركز الشرارة، ومندوبين من وزارة العمل ومعهد النفط للتأهيل والتدريب ومعهد سبها للتقنية النفطية إلى جانب عدد من الضيوف من القيادات الأمنية والعسكرية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تفاصيل مشروع التدريب

يشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع التدريب تشمل الجانب العملي في تخصصات «الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتشغيل والكهرباء والطاقة الشمسية واللحام والتكييف والتبريد والميكانيكا والخراطة».

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وتبدأ بمحاضرات نظرية لمدة ستة أسابيع تستمر حتى نهاية العام الجاري، يتلقى فيها المتدربون تطبيقات عملية على مستوى متقدم وبمعايير مدروسة بإشراف مدربين معتمدين ومختصين، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيدا لسياسة التنمية المستدامة التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.