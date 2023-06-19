السايح: غياب دور الأحزاب أنتج سلطات ضعيفة في الانتخابات السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن غياب دور الأحزاب أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة خلال الانتخابات السابقة، مؤكدا أهمية دورها كشريك للمفوضية في دعم نجاح العمليات الانتخابية.

وأوضح السايح، في كلمة بافتتاح المنتدى الأول للأحزاب والانتخابات أن «الانتخابات السابقة افتقدت إلى الدور الفعال الذي يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية خاصة في مجال التوعية الانتخابية والمراقبة»، منبها إلى أن «المفوضية مهما أوتيت من إمكانات وتمويل وموارد بشرية لا يمكنها أن تؤدي دور الأحزاب في التوعية وتحفيز الناخبين للمشاركة».

التصويت لأشخاص وليس لأحزاب

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات: «في الانتخابات السابقة كان الناخب يصوت لأشخاص وليس لأحزاب وهذا يعني أنه ليس أمامه رؤية سياسية واضحة أو برنامج سياسي محدد، الأمر الذي أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة خلال الانتخابات السابقة وكان هذا بسبب غياب دور الأحزاب».

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وأضاف أن «الأحزاب تعاني من مشاكل تشريعية وعدم القدرة على التحرك بحرية في ضوء الوضع السياسي القائم ولهذا لا يمكننا أن نضع اللوم على الأحزاب فهناك الكثير من المعوقات على الصعيد التشريعي والتمويل والأصعدة الأخرى ذات العلاقة»، داعيا الأحزاب إلى «العمل على تغيير النظرة المجتمعة المتسمة بعدم الثقة في الأحزاب، والمساهمة في نشر الثقافة الانتخابية والوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة».

وتنظم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع جامعة ليبيا المفتوحة المنتدى الأول للأحزاب والانتخابات تحت شعار «الحزب الداعم والدافع للعملية الانتخابية»، بحضور رئيس مجلس المفوضية، وأعضاء المجلس، والكاتب العام للجامعة المفتوحة الدكتور إبراهيم محمد سالم، وممثلي عدد من الأحزاب السياسية بليبيا.

حضور المنتدى الأول للأحزاب والانتخابات، 19 يونيو 2023. (المفوضية)