عقيلة: نعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس يعمل مع المجلس الأعلى للدولة «على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».

وأشار إلى أن الأزمة الليبية سيكون حلها ليبيًا - ليبيًا، مؤكدا أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وجرى من خلاله تشكيل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستضع مقترحا لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم في بنغازي، والتي شهدت حضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.

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وأثنى عقيلة على عمل لجنة «6+6» من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنيا استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

كما أشاد رئيس مجلس النواب بدور مصر «المحوري» في الملف الليبي، والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.