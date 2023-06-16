بالصور: صيانة الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة التي تديرها شركة (GE) الأميركية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وسبق أن أعلنت الشركة مساء الخميس، استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة. وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الأعمال تجرى بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة مع مختصين من شركة «ألجيك» وفق نظام الورديتين بهدف الإسراع باستكمال أعمال صيانة الوحدة وإعادتها إلى الشبكة قريبا.

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توصيل محول جديد بمحطة السكت - مصراتة

على صعيد آخر، نوهت الشركة إلى تركيب وتوصيل محول جديد جهد 30/220 ك.ف داخل محطة السكت - مصراتة. ويزن هذا المحول أكثر من مئة طن، ويأتي تركيبه لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة، 16 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة، 16 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة، 16 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)