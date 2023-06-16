«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط نقل الطاقة التميمي درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة التميمي درنة رقم «1 و2» جهد «220 ك.ف».

واشتملت الأعمال على تغيير العوازل لـ156 برج تعليق و28 برج شد على الدائرتين، وكذلك تغيير العوازل داخل محطتي التميمي ودرنة، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وأشار البيان إلى أن شركة «الطاقة المستديمة» نفذت أعمال صيانة الخط تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

من أعمال صيانة خط نقل الطاقة التميمي درنة، 16 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة خط نقل الطاقة التميمي درنة، 16 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)