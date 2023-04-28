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«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 06:52 مساء
«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة رقم «2» جهد «220 كيلو فولت».

وتنفذ أعمال الصيانة بالخط شركة الطاقة المستديمة، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للنقل، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

ويجري العمل حاليًا على استكمال ما تبقى من أبراج الشد وعددها سبعة. وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود شركة الكهرباء لتحسين مستوى أداء الشبكة.

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شركة الكهرباء: إنجاز 80% من صيانة خط شمال بنغازي - سي فرج
وأمس الخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إنجاز 80% من أعمال الصيانة لخط نقل الطاقة «شمال بنغازي - سي فرج جهد 400 ك.ف»، مشيرة إلى استمرار العمل على استكمال أعمال الصيانة.

وقالت الشركة في بيان، إن صيانة هذا الخط ستتيح «إمكانية نقل الطاقة من محطة توليد شمال بنغازي إلى سي فرج جهد 400/220 ك.ف ومحطة القوارشة جهد 220 ك.ف».

وأضافت الشركة، أن أعمال الصيانة ستساهم أيضًا في تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة بعد استكمال أعمال الصيانة التي قاربت على الانتهاء من قبل «شركة واحات الشاطئ» بالتعاون مع «شركة الطاقة المستديمة» بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط التميمي- درنة، 28 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)
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