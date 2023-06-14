وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت ميناء طرابلس البحري، اليوم الأربعاء، 12 شحنة تحتوي على معدات وقطع غيار موردة من شركة «GE» الأميركية خاصة بأعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا في محطة الزويتينة.

كما وصلت الميناء شحنة مفاتيح كهربائية خاصة بمحطة غرب طرابلس، موردة من شركة «نومس». وجرى نقل الشحنات إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء، وفق بيان صادر عن الشركة.

وصول معدات لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة والخمس

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وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن جهودها، لدعم الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي.

والجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار مخصصة لثلاث محطات لتوليد الكهرباء.

ووصلت قطع غيار من شركة «GE» الأميركية لأعمال الصيانة في محطتي شمال بنغازي والزويتينة. كما استقبلت الشركة معدات خاصة بمحطة الخمس البخارية، موردة من شركة «نورت آند ساوت»، لضمان تشغيل وحدات التوليد في المحطة، ورفع كفاءتها الإنتاجية.

من وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس، 14 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس، 14 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)