سحب عينات من أهالي المفقودين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت فرق من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في سحب عينات من أهالي المفقودين في مدينة درنة، لمطابقتها مع جثث مجهولة الهوية عبر تحليل الحمض النووي «DNA»، وذلك بناء على كتاب المحامي العام بنغازي، وفق ما أعلنته الهيئة اليوم الخميس.

وأعلنت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فِرقاً من إدارة البحث عن الرفات تواصل أعمالها في مدينة درنة مع فريق مختص من أجل أخذ العينات من أهالي المفقودين المسجلين لدى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

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وقالت الهيئة إن «الفريق المختص قام بتجميع عينات دم لتحليلها وراثياً من 53 فرداً من أصل 18 عائلة، وقامت إدارة الرفات بأخد ستّ عينات عظام، من جثث مجهولة الهوية، وأخدت العينات من هذه الجثث لمطابقتها عبر تحليل الحمض النووي (DNA)».

سحب 68 عينة من 18 عائلة من عائلات المفقودين في درنة

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أن الفريق المختص بأخذ العينات من أهالي المفقودين أعلن، يوم الأحد الماضي، فور وصوله إلى مدينة درنة أخذ 68 عينة من 18 عائلة من عائلات المفقودين الموجودة بالمدينة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مواصلة الفِرق المختصة بالهيئة عملها وأخد كافة العينات من المستهدفين وفقاً لصلة القرابة للمفقودين، لتحليلها ومطابقة نتائج DNA, للتعرف على الضحايا.

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين أثناء سحب العينات في مدينة درنة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين أثناء سحب العينات في مدينة درنة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين أثناء سحب العينات في مدينة درنة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)