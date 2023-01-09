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سحب 37 عينة من أهالي المفقودين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 07:33 مساء
سحب 37 عينة من أهالي المفقودين في بنغازي
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين سحب عينات وفتح ملفات لأهالي المفقودين من المنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين إن فريقا منها زاروا مدينة بنغازي وتواصلهم مع أهالي المفقودين بفتح 12 ملفا وأخذ 37 عينة مرجعية مع أهالي المفقودين.

وشملت الزيارة تسجيل جميع البيانات المطلوبة لأهالي المفقودين للتواصل عند ظهور العينات المرجعية التي أحيلت بدورها إلى إدارة مختبرات الهيئة.

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سحب العينات في بنغازي بعد طلب من النائب العام
وأوضح البيان أن هذاه الخطوة جاءت بناء على مراسلة مكتب النائب العام وعلى تكليف من رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

والثلاثاء الماضي أعلنت الهيئة استخراج ثلاث جثث مجهولة الهوية من مقبرة جرى اكتشافها بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة من قبل فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة لها.

تسجيل بيانات لأهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
تسجيل بيانات لأهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
أثناء سحب عينات من أهالي المفقودين في بنغازي. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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