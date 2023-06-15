المنفي يؤكد أهمية المؤسسات التعليمية العسكرية في دعم القرار الأمني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، أهمية المؤسسات التعليمية العسكرية العالية في دعم القرار الأمني والعسكري، وتذليل الصعاب لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش مع رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، اللواء ركن علي عبدالجليل، ومدير كلية الحرب العليا المكلف، العميد ركن محمد كعبار، ومدير كلية الدفاع الوطني، العميد ركن دكتور محمد الديب، ومدير كلية القيادة والأركان، العميد طيار ركن نوري مغيدر، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء تناول «مشاريع تعزيز القدرات وبرامج الكليات، ما يسهم في رفع الأداء الأكاديمي والميداني للضباط والعسكريين».

وحث المنفي على ضرورة مواكبة التطور العلمي وتبني أحدث وسائل التعليم لتأسيس جيش ليبي قوي يحافظ على سيادة البلاد، ويواجه كل التحديات العسكرية والأمنية المختلفة، وصولا إلى أعلى درجات الكفاءة.

لقاء المنفي مع رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية وبعض عمدائها، 15 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)