المنفي والدبيبة يناقشان الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عُقد مساء اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء، لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والذي خصص لمناقشة الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023.

الدبيبة: 79% من الإنفاق يذهب للمواطن مباشرة

وأكد الدبيبة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، أن «حكومة الوحدة الوطنية تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء، ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية».

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وأشار إلى أن 79% من إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول ذهب للمواطن مباشرة، كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.

ونقل البيان عن المنفي تأكيده ضرورة الإفصاح عن كافة هذه المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة، «ليعلم المواطن الليبي أوجه الصرف وقيمته، ومدى استفادة كافة المدن والمناطق الليبية منه».