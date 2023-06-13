المنفي يناقش مع وفد من مشايخ وأعيان برقة ملفيْ المصالحة وتنظيم العمل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، وفداً من مشايخ وأعيان برقة، وذلك في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء، سُبل دعم جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتنظيم العمل الاجتماعي، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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يأتي لقاء المنفي مع وفد مشايخ وأعيان برقة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية الرامية لحشد الدعم لمشروع المصالحة الوطنية والعملية الانتخابية.