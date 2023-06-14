بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشفى الهضبة الخضراء العام استئناف عمليات المفاصل الصناعية، بعد توقف دام لنحو 10 سنوات، بحسب منشور للمستشفى على «فيسبوك».

وأُجريت أولى العمليات لمريض يبلغ من العمر 33 عاماً، خضع لاستبدال مفصل الحوض نتيجة كسر في رأس عظمة الفخذ، مما تسبب في نقص طول الرجل بحوالي 3.5 سم. ولاحقاً أُجريت عملية تغيير مفصل صناعي للركبة لحالة تبلغ من العمر 62 سنة.

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وأفادت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن خطوة استئناف العمل جاءت عقب استكمال الصيانة اللازمة بقسم عمليات العظام، ضمن اهتمامات وزارة الصحة بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والمراكز الصحية.

إجراء أولى عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة منذ 10 سنوات (صفحة المستشفى على فيسبوك)

الفريق الطبي المشارك في أولى عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة منذ 10 سنوات (صفحة المستشفى على فيسبوك)