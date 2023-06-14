شاهد في «وسط الخبر»: عقيلة صالح.. بين سندان القيادة العامة والمطرقة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والتي اُعتبرت تراجعًا عن مخرجات اجتماعات بوزنيقة، وذلك بعد أسبوع من الصمت حيال عدم حضوره رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المؤتمر الختامي للاجتماعات.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال عقيلة صالح إن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن بشكل رسمي مسودة القوانين التي أعدتها لجنة «6+6»، وأنه لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة التوقيع على هذا الاتفاق، لكنه اعتبر أن «إجراء جولة ثانية إجبارية» في الانتخابات الرئاسية، «مقصود بها تعطيل الانتخابات»، مشيرًا إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، متابعًا: «الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك»، شريطة التنازل عنها في حال الفوز بالانتخابات.

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أما بخصوص ترشح العسكريين، أعلن عقيلة صالح التوصل إلى توافق بشأن تلك المسألة، قائلاً: «وجدنا حلا لهذه النقطة... بحكم القانون، يعد الشخص مستقيلا من وظيفته العامة لدى تقدمه بأوراق ترشحه، وإذا لم ينجح في الانتخابات فيعود إلى عمله».

وفي حين تشير الأنباء إلى حصول مخرجات بوزنيقة على دعم دولي، مع رفض من أطراف محلية، يفتح البرنامج نقاشًا حول موقف عقيلة صالح بين سندان القيادة العامة والمطرقة الدولية، وذلك في حوار مع كل من: الكاتب الأكاديمي الدكتور أحمد معيوف، والأكاديمية والسياسية فيروز النعاس، والباحث السياسي يحيى العبار.

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