حفتر يلتقي عقيلة ونائبيه بحضور 90 عضوا من مجلس النواب بمقر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائبيه الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة، بحضور 90 عضواً من المجلس.

ولم يكشف مكتب إعلام القيادة العامة أي تفاصيل عن اللقاء الموسع الذي جرى بمكتب المشير خليفة حفتر بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي.

- مجلس النواب يناقش مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ ويرحب باتفاق لجنة «6+6»

وجاء اللقاء عقب جلسة مجلس النواب التي عُقدت في مدينة بنغازي يومي الإثنين والثلاثاء، وناقش خلالها المجلس ما توصلت إليه اللجنة المشتركة «6+6» بشأن القوانين الانتخابية إضافة إلى مشروعات عدد من القوانين.

لقاء حفتر مع مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (القيادة العامة)