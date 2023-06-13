مجلس النواب يناقش مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ ويرحب باتفاق لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مجلس النواب خلال جلستي هذا الأسبوع اللتين عُقدتا بمقره في مدينة بنغازي، مشروع قانون الساحر والمشعوذ، كما رحب بما اتفقت عليه اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في ختام اجتماعاتها التي جرت بمنتجع بوزنيقة في المغرب قبل أيام.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إن المجلس عقد اليوم الثلاثاء «جلسة رسمية مغلقة» بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

مجلس النواب يرحب باتفاق لجنة «6+6»

وأوضح بليحق أن المجلس شرع في جلسة اليوم «في مناقشة مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ وسوف يجري استكماله في الجلسة المُقبلة، كما رحب المجلس بما تتفق عليه لجنة 6+6»، منوهاً إلى أن «مجلس النواب سيعمل مع مجلس الدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

- النواب يقرر تشكيل «لجنة تواصل» لملاحظات الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية

- النواب يصوّت لصالح «عدم المساس» بالثروات السيادية وتشكيل لجنة للتوزيع العادل

تفويض هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة للتواصل

وأقر مجلس النواب، في جلسته أمس الإثنين، بأغلبية الحاضرين تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها، وفق بليحق.

كما صوت المجلس، بأغلبية النواب الحاضرين لصالح مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية، بعد مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط، واستعمالها في مجالات التنمية، ومنع استخدامها في الأغراض السياسية، ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (مجلس النواب)