النواب يصوت لصالح «عدم المساس» بالثروات السيادية وتشكيل لجنة للتوزيع العادل

القاهرة - بوابة الوسط

صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين، بأغلبية النواب الحاضرين لصالح مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وناقش النواب، في جلسة الإثنين، بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط، واستعمالها في مجالات التنمية، ومنع استخدامها في الأغراض السياسية، ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، وفق بليحق. ولم يوضح بيان الناطق باسم مجلس النواب تفاصيل القرار الصادر بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

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وحسب الناطق باسم المجلس، فقد جرى التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس، تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين، وخبراء مختصين، ونواب عن لجنة المالية والطاقة، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية، بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

التوزيع العادل للثروة في جلسة النواب

وخلال جلسة اليوم، طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي المجلس بإصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة، مشيرًا إلى أنه يقصد بالتوزيع العادل كل مناطق ليبيا بالغرب والشرق والجنوب.



وقال العريبي: «على الأقل التلويح بهذا، فنحن نرى ثروتنا تحت يد عائلة واحدة وتحت يد مصرف ليبيا المركزي المتمثل في شخص الصديق الكبير، ونرى منح دول الجوار مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 مليون دولار.. نحن أولى بهذه المبالغ»، حسب حديثه خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وأضاف: «لدي 20 حالة مصابة بالسرطان في بنغازي لم أستطع إيفادهم إلى الخارج، بينما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يرسل الحالات كما يحلو له لأن المكتب الصحي المسؤول عن قرارات التحويل إلى الخارج مكانه في طرابلس.. لا يُعقل أن يكون النفط في أرضي ولا أملك إرسال مواطنين من بلديتي إلى العلاج بالخارج».

ورد النائب سالم قنان على العريبي قائلًا إن «الرواتب تذهب إلى كل الليبيين»، ولا يجب «التلويح بإيقاف النفط»، وتابع: «هذه بلادنا وهذا نفطنا لا نوقفه ولا نتهم فلانًا وعلانًا».

من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 12 يونيو 2023. (الناطق الرسمي باسم المجلس)

من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 12 يونيو 2023. (الناطق الرسمي باسم المجلس)

من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 12 يونيو 2023. (الناطق الرسمي باسم المجلس)