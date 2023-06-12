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العريبي يطالب بإيقاف تصدير النفط خلال جلسة «النواب».. وقنان يرفض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 02:04 مساء
العريبي يطالب بإيقاف تصدير النفط خلال جلسة «النواب».. وقنان يرفض
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 12 يونيو 2023، (صورة من بث مباشر)
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طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي المجلس بإصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجرى التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أنه يقصد بالتوزيع العادل كل مناطق ليبيا بالغرب والشرق والجنوب.

وقال العريبي: «على الأقل التلويح بهذا، فنحن نرى ثروتنا تحت يد عائلة واحدة وتحت يد مصرف ليبيا المركزي المتمثل في شخص الصديق الكبير، ونرى منح دول الجوار مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 مليون دولار.. نحن أولى بهذه المبالغ»، حسب حديثه خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأضاف: «لدي 20 حالة مصابة بالسرطان في بنغازي لم أستطع إيفادهم إلى الخارج، بينما (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد) الدبيبة يرسل الحالات كما يحلو له لأن المكتب الصحي المسؤول عن قرارات التحويل إلى الخارج مكانه في طرابلس.. لا يعقل أن يكون النفط في أرضي ولا أملك إرسال مواطنين من بلديتي إلى العلاج بالخارج».

سالم قنان يرفض التلويح بإيقاف إنتاج النفط
ورد النائب سالم قنان على العريبي قائلا إن «الرواتب تذهب إلى كل الليبيين»، ولا يجب «التلويح بإيقاف النفط»، وتابع: «هذه بلادنا وهذا نفطنا لا نوقفه ولا نتهم فلان وعلان».

لكنه أكد وجود «مشكلة في الباب الثالث المخصص للتنمية، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة تتابع ما يصرف من خلال الباب، بدلا من إتباع سياسة النعامة التي تغرس رأسها في التراب»، مكملا «يجب أن نتصدى للمجتمع الدولي السافر المتدخل في شؤوننا، حتى لو تنازلنا وتعاملنا معه نشكل لجنة ونراقب ما يصرف».

وهاجم قنان البعثة الأممية قائلا إنها «تتدخل في كل شيء»، ثم انتقد أداء مجلس النواب وأن «القوانين التي يصدرها لا تنفذ في الغرب والشرق والجنوب»، واختتم: «يجب أن نواجه الواقع ونعين من كل دائرة شخصين لمراجعة المصروفات بالتعاون مع البعثة والدول المتدخلة في الشأن الليبي».

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