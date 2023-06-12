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نشطاء وأكاديميون وحقوقيون يرفضون مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 04:06 مساء
نشطاء وأكاديميون وحقوقيون يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة، 23 مايو 2023، (الإنترنت)
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رفض أكثر من 140 ناشطة وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين مخرجات لجنة «6+6»، مشيرين إلى أنها حملت «تمييزا صارخا وانتهاكا بيّنا للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري الموقت».

وأصدر الناشطون والأكاديميون والحقوقيون بيانا اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، وجاء فيه إن «المادة (17 – الفصل الخامس) من قانون لجنة 06+) الانتخابي على اشتراط الجنسية الليبية للأبوين كشرط للترشح لانتخابات مجلس النواب من أبوين ليبيين، كذلك مجلس الشيوخ، الأمر الذي يُعد دليلا قاطعا على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع بتعمد إضعافها وإرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح»، معتبرين أن هذه المادة هي: «محاولة للتمييز وتبني الفكر الإقصائي وعدم المساواة بين مواطني ومواطنات الدولة الواحدة». 

وطالب الموقعون على البيان «الجهات المعنية بوضع القوانين الانتخابية، أن تتدارك هذا التمييز الصارخ الذي يضر مئات الآلاف من المشاركين في العملية الانتخابية، ويضع عقبات أمام مشاركتهم على قدم المساواة، ويدفعهم إلى مزيد التخلّف عن الركب والعزوف عن العملية الانتخابية برمتها، من خلال العمل على إلغاء هذا التمييز بشكل كلي». 
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وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، في 23 مايو الماضي، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

قائمة الموقعين على البيان: 
1- حنين بوشوشة - باحثة في الدراسات الجندرية والحوكمة وحقوقية 
2- منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي
3- عبير أمنينة - ناشطة وأكاديمية. 
4- مركز وشم لدراسات المرأة.
5- جازية جبريل شعيتير - أكاديمية. 
6- حسن الصغير - عضو المجلس الانتقالي السابق.
7- دينا الفزاني - باحثة وناشطة مدنية. 
8- ابراهيم بن سعد - مخرج ومنتج مستقل.
9- أمال الناني - ناشطة حقوقية. 
10- فاطمة المبروك عمر - أكاديمية. 
11- أحمد بوعمود - مرشح. 
12- وائل العشيبي - موظف. 
13- محمد فتحى يوسف - أعمال حرة. 
14- هندية العشيبي - صحفية ومهتمة بالمرأة والبيئة.
15- فاطمة عبدالله - أكاديمية. 
16- الهام القطراني - ناشطة بالمجتمع المدني. 
17- عازه عمر بوغندوره - أكاديمية. 
18- أسماء عمارة سريبة - أكاديمية. 
19- كاميليا مسعود سالم - أكاديمية.
20- مرزوق الفاخري - حزب التجمع الوطني الليبي.
21- أم العز علي الفارسي - أكاديمية ومدافعة حقوقية.
22- عزة كامل المقهور - محامية. 
23- حنان المقوب - إعلامية مستقلة. 
24- زاهي بشير المغيربي - أكاديمي متقاعد. 
25- میسون صالح قمر - ناشطة ثقافية.
26- فوزي عمر الحداد - رئيس المؤسسة الأكاديمية للدراسات. 
27- جمال محمد الفلاح - رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية.
28- محمود أحمد الكاديكي - ناشط مدني. 
30- هالة المصراتي - حقوقية. 
31- هالة أحمد الأطرش - أكاديمية
32- ميسون فخرالدین - موظفة. 
33- جابر إبراهيم العبيدي - كاتب. 
34- العجيليه نصر - ناشطة نسوية. 
35- محمد أبوبكر الفلاح - أكاديمي.
36- صالح أبوالخير - أكاديمي.
37- باهر سالم العوكلي - أكاديمي. 
38- أميمه الفاخري - محامية
39- لمياء شرف الدين - أكاديمية.
40- هند البشاري - ناشطة مدنية. 
41- منظمة تفرد للتمكين.
42- عثمان علي حمس - مواطن مستقل. 
43- مثال کامل محمد - ناشطه مدنية 
44- مناجي علي بن حليم - حقوقية. 
45- فرج سعد بوخروبة - ناشط وكاتب سياسي.
46- احمد المهدوي - رئيس حزب شباب الغد.
47- فاطمة غندور - إعلامية وأكاديمية. 
48- نادية الراشد - ناشطة ونائبة سابقة 2012. 
49- آمال العبيدي - أكاديمية. 
50- محمد عمر العجيلي - موظف.
51- رويدة رضا بوحلفايه - قانونية. 
52- نجيب الحصادي - كاتب.
53- أم الخير مفتاح بوحلفاية. 
54- الزهراء لنقي - ناشطة مدنية. 
55- منبر المرأة الليبية من أجل السلام.
56- مریغان شعبان مریغان - مواطن. 
57- عالية ماصدناه إدريس - ناشطة مدنية.
58- جمعية فتاة ليبيا الحرة طبرق.
59- باهية الأمين كانون - دكتوراه علم نفس. 
60- منظمة المبادرة الليبية للسلام
61- فادية أحمد مفتاح - ناشطة مدنية.
62- عبدالله بوجبريل العقيبي - ناشط مدني. 
63- مؤسسة الهمم العالية.
64- زاهي بشير المغيربي - أكاديمي. 
65- مريم حسين جبريل - رئيس حزب تحالف القوى الوطنية. 
66- منصور عاطي - صحفي وناشط مدني. 
67- هند رجب الهنيد - صيدلانية. 
68- رجب الزمزام - مهتم بالشأن. 
69- منظمة ليبيا بيتنا.
70- خديجة رمضان العمامي - صحفية. 
71- محمد منير القويري - ناشط مدني.
72- أحمد الحسين التهامي- كاتب. 
73- عبدالوهاب بوبطينة - أكاديمي. 
74- أيمن موسي - ناشط مدني. 
75- نجاح صالوح عبدالسلام - عضو المؤتمر الوطني السابق.
76- بسمة الورفلي - ناشطة مدنية.
77- أسماء الورفلي - معلمة.
78- منی محمد مراجع - أكاديمية. 
79- نجلاء دغمان - مواطنة.
80 - نجاح محمد بن علي - أكاديمية.
81- وفاء محمد الساعدي - مترشحة لمجلس النواب القادم.
82- مبروك محمد الحوتي - ناشط سياسي. 
83- منظمة المواطنة للدعم والتوعية.
84- خالد المطاوع - شاعر وأكاديمي. 
85- عبدالسلام رجب - ناشط مدني.
86- عبدالسلام الزغيبي - كاتب صحفي.
87- سعيدة علي التباوي - حقوقية.
88- رحاب عثمان شنیب - كاتبة وناشطة مدنية.
89- ریم جبريل - ناشطه ثقافية فنانة تشكيلية. 
90- حواء القمودي - شاعرة. 
91- الشبكه الليبيه لدعم وتمكين المرأة.
92- فتحية أحمد البخيخي - ناشطة مدنية. 
93- إيناس محمود العوامي - سيدة أعمال.
94- سحر بانون - محامية خاصة. 
95- سراج الدين الورفلي - كاتب.
96- رحيل جمعة رحيل.
97- أحمد محمد الزعيليك - صحفي. 
98- ريما صالح الجريدي - أكاديمية. 
99- سند عبد القادر - مستقل.
100- أمل مراجع العريبي - ناشطة مدنية.
101- ماجدات الحركة الوطنية الليبية.
102- عبير مصطفي علي العوامي
103- أمل عبدالحميد بنود - كاتبة.
104- سمية رافع أحمد - ناشطة مدنية. 
105- أسماء فضل الله منصور - ناشطة مدنية.
106- شهرزاد کبلان - مستشارة تعليم. 
107- سعد العشة - مترجم.
108- وفاء هديه الشريف - مدرب دولي بناء سلام. 
109- منظمة تيناروين للأعمال الإنسانية الثقافية.
110- مبروكة عبدالله الخير - ناشطة مدنية. 
112- منظمة المواطنة للدعم والتوعية. 
113- إیناس الكيلاني القوارشة - ناشطة مدنية.
114- زهره عبدالله التارقي - ناشطة مدنية.
115- منظمة نسائم ليبيا للتنمية المستدامة.
116- سالمه سالم البركي - ناشطة مدنية.
117- المبروك عبدالله الغضيوي - ناشط مدني. 
118- زینب مصباح محمد - ناشطة مدنية.
119- فريدة العلاقي - ناشطة وسفيرة سابقة. 
120- ميرفت دومة - مواطنة.
121- ابتسام أحمد بحيح - أكاديمية. 
122- ناصر الهواري - ناشط مدني.
123- منظمة ضحايا لحقوق الإنسان.
124- ريما توكة أرمس - ناشط مدني.
125- عبدالعزيز عباس صالح - مواطن.
126- هدى ماضي - موظفة وزارة الخارجية.
127- ليلى محمد السنوسي - عضو مجلس البلدي. 
128- حسام الثني - كاتب وباحث. 
129- حنان مفتاح العربي - مركز وشم لدراسات المرأة.
130- استبرق الحوتي - - ناشطة حقوقية.
131- خديجة محمود العمامي - مستشارة تربوية.
132- عارف علي النايض - أكاديمي. 
133- فتحية محمد المعداني - ناشطة مدنية.
134- منظمة نتاج لتنمية قدرات المرأة.
135- حنان عبدالله كشبة - صحفية. 
136- فوزية المبروك العرفي - ناشطة مدنية.
137- مؤسسة نبع العطاء للأعمال الخيرية والإنسانية.
138- سلوى مفتاح الجامعي - أكاديمية. 
139- زاهية فرج المنفي - أكاديمية. 
140- نعيمة ميلود الحاسي - أكاديمية. 
141- منظمة الطموح لرعاية حقوق المرأة والطفل والأعمال الخيرية.
142- نجيبة استيتة - ناشطة مدنية.
143- خديجة الحضيري - ناشطة اجتماعية وحقوقية.
144- على ماصدناه القطعانة - طبيب وسفیر سابق.

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