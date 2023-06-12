نشطاء وأكاديميون وحقوقيون يرفضون مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

رفض أكثر من 140 ناشطة وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين مخرجات لجنة «6+6»، مشيرين إلى أنها حملت «تمييزا صارخا وانتهاكا بيّنا للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري الموقت».

وأصدر الناشطون والأكاديميون والحقوقيون بيانا اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، وجاء فيه إن «المادة (17 – الفصل الخامس) من قانون لجنة 06+) الانتخابي على اشتراط الجنسية الليبية للأبوين كشرط للترشح لانتخابات مجلس النواب من أبوين ليبيين، كذلك مجلس الشيوخ، الأمر الذي يُعد دليلا قاطعا على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع بتعمد إضعافها وإرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح»، معتبرين أن هذه المادة هي: «محاولة للتمييز وتبني الفكر الإقصائي وعدم المساواة بين مواطني ومواطنات الدولة الواحدة».

وطالب الموقعون على البيان «الجهات المعنية بوضع القوانين الانتخابية، أن تتدارك هذا التمييز الصارخ الذي يضر مئات الآلاف من المشاركين في العملية الانتخابية، ويضع عقبات أمام مشاركتهم على قدم المساواة، ويدفعهم إلى مزيد التخلّف عن الركب والعزوف عن العملية الانتخابية برمتها، من خلال العمل على إلغاء هذا التمييز بشكل كلي».

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وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، في 23 مايو الماضي، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.