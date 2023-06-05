حماد يصدر تعليماته بإنشاء مركز تأهيلي تعليمي لذوي الإعاقات الذهنية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد تعليماته ببدء تنفيذ مشروع إنشاء مركز تأهيلي تعليمي لذوي الإعاقات الذهنية، بقطعة الأرض المملوكة للجمعية بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي، وإسناد المهمة لإحدى الشركات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء أسامة حماد، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، مع وفد من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية ببنغازي، ممثلة في رئيسها محمد الورفلي.

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واطّلع حماد، خلال اللقاء، على آخر مستجدات أعمال الجمعية، بالإضافة إلى مشاركاتها في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية والجوائز التي حصلت عليها الجمعية في مختلف المسابقات الفنية والرياضية والإبداعية.

أسامة حماد يستقبل وفدًا من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية بنغازي، الإثنين 5 يونيو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

على هامش استقبال أسامة حماد وفدًا من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية بنغازي، الإثنين 5 يونيو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أسامة حماد يستقبل وفدًا من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية بنغازي، الإثنين 5 يونيو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

على هامش استقبال أسامة حماد وفدًا من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية بنغازي، الإثنين 5 يونيو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

على هامش استقبال أسامة حماد وفدًا من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية بنغازي، الإثنين 5 يونيو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

على هامش استقبال أسامة حماد وفدًا من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية بنغازي، الإثنين 5 يونيو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)