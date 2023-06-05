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الكوني يطالب بعقد ملتقى شامل لنساء وشباب المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 07:02 مساء
الكوني يطالب بعقد ملتقى شامل لنساء وشباب المنطقة الجنوبية
الكوني خلال لقائه مع الفعاليات النسائية بالمنطقة الجنوبية، الإثنين 5 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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طالب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بعقد ملتقى شامل لنساء وشباب المنطقة الجنوبية، وذلك «لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف إلى دعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاءت مطالبة الكوني خلال حضوره، اليوم الإثنين، عددًا من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وأشاد الكوني خلال اللقاء، بدور المرأة الفاعل في عديد المجالات، رغم الظروف التي عاشها الجنوب خلال السنوات الماضية من تدني مستوى الخدمات، مؤكدًا ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن.

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وفد نساء الجنوب يثني على موقف الكوني
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن وفد نساء الجنوب أثنى من جهته، على الدعم الذي تحظى به المرأة من قِبل الكوني، وثقته في قدرتهن على تولي المناصب القيادية وتمثيلها ليبيا في الداخل والخارج.

وأكد وفد الفعاليات النسائية بالمنطقة الجنوبية رغبتهن في العمل على ترتيب البيت الداخلي لمناطق الجنوب، وترحيبهن بمقترح عقد الملتقى النسائي الشبابي، واستعدادهن العمل على نجاحه حتى يحقق أهدافه خدمة للمرأة في الجنوب.

لقاء الكوني مع الفعاليات النسائية بالمنطقة الجنوبية، الإثنين 5 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع الفعاليات النسائية بالمنطقة الجنوبية، الإثنين 5 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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