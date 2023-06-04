سفير فرنسا للكوني: الانتخابات هي الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج «أن إجراء الانتخابات هو الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار»، مؤكدًا أن ليبيا «محور أمن واستقرار منطقة الساحل وكذلك القارة الأفريقية»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تصريح السفير الفرنسي خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

محاور لقاء الكوني وسفير فرنسا

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء الكوني مع السفير الفرنسي خُصِّص لبحث تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، ومناقشة الأوضاع والتوترات الأمنية في المنطقة الأفريقية المحيطة بليبيا، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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وأضاف أن اللقاء ناقش أيضًا «جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين انتخابية، تضمن نجاحها والقبول بنتائجها، وبحث تعزيز أمن الحدود بين ليبيا وجيرانها، ما يستوجب تشكيل قوة عسكرية مشتركة تكون نواة توحيد المؤسسة العسكرية لأجل حماية البلاد، وبسط الأمن في المنطقة وتسهيل حركة التنقل بين المواطنين، والمساهمة في تطوير فرص التجارة والتنمية».

الكوني يشيد بدعم فرنسا للحل السياسي في ليبيا

وأشاد الكوني خلال اللقاء «بدور فرنسا في دعم الحل السياسي في ليبيا، مؤكدًا استمرار التعاون مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية، مشددًا على أهمية التوافق حول القوانين الانتخابية بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار».

لقاء الكوني مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، الأحد 4 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)