الكوني: «الرئاسي» مهتم بتنفيذ مشاريع تنموية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اهتمام المجلس الرئاسي بالجنوب الليبي الذي وصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وقال الكوني، خلال لقائه أعيان مدينة غات اليوم الأربعاء، إن «سكان مناطق الجنوب لهم دور بارز في المحافظة على وحدة ليبيا طيلة السنو ات الماضية ، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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ونقل البيان عن أعيان المدينة «ثنائهم على جهود الكوني التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطني، ولم شمل الليبيين شعاره (ليبيا وطن الجميع) ». ونوّه البيان بأن أعيان المدينة حضروا لتقديم التهنئة بسلامة الكوني بعد الرحلة العلاجية.

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يلتقي أعيان مدينة غات، الأربعاء 31 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يلتقي أعيان مدينة غات، الأربعاء 31 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)