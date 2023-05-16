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خلال لقائه وفدا من الجنوب.. باتيلي يؤكد حاجة الليبيين للاستفادة من مواردهم بشكل منصف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 10:44 صباحا
خلال لقائه وفدا من الجنوب.. باتيلي يؤكد حاجة الليبيين للاستفادة من مواردهم بشكل منصف
لقاء باتيلي مع وفد المنطقة الجنوبية، 15 مايو 2023، (حساب المبعوث الأممي على تويتر)
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أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي حاجة ليبيا إلى تضميد جراح الماضي والمضي قدما نحو مستقبل سلمي، «يمكن فيه لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة».

جاء ذلك خلال لقائه نشطاء ووجهاء من المنطقة الجنوبية أمس الإثنين، حيث «استمع إلى تطلعاتهم بشأن عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وجدد المبعوث الأممي تأكيد دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة.

لقاء مع سفراء الدول الأفريقية
كما التقى باتيلي أمس سفراء وممثلي الدول الأفريقية المعتمدين في طرابلس؛ لإطلاعهم على أنشطة بعثة الأمم المتحدة.

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وتناول اللقاء التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد والمنطقة، إذ أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الإقليمية الفاعلة لتعزيز الأمن، ودعم الجهات الفاعلة الليبية لتحقيق انتخابات حرة وسلمية وشاملة، وفق تغريدة أخرى لباتيلي.

وأشار المبعوث الأممي إلى دعم البعثة جهود تحقيق المصالحة الوطنية على النحو الذي يضطلع به المجلس الرئاسي، بمساعدة الاتحاد الأفريقي.

لقاء باتيلي مع سفراء الدول الأفريقية، 15 مايو 2023، (حساب المبعوث الأممي على تويتر)
لقاء باتيلي مع سفراء الدول الأفريقية، 15 مايو 2023، (حساب المبعوث الأممي على تويتر)
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