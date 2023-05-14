باتيلي يناقش مع الدبيبة ضرورة وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إذ جرت مناقشة تطورات إجراء الانتخابات العامة في البلاد و«وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع».

واستقبل الدبيبة في مكتبه بطرابلس باتيلي، فيما تطرقا إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وفق بيان للمكتب الإعلامي بحكومة الدبيبة.

نقاش حول تأثير الوضع في السودان على ليبيا

كما ناقش الطرفان آخر المستجدات في الوضع بالسودان، وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

والتقى باتيلي أمس السبت وفدًا من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة.

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استعداد أممي لدعم لجنة إعداد القوانين الانتخابية

وقالت البعثة في بيان إن باتيلي ⁦‬⁩جدد عرض البعثة تقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال، مؤكدًا أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

وبحث المبعوث الأممي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري الخميس الماضي «سُبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها».