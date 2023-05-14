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المنفي: متطلبات المفوضية أولوية ضمن ميزانية 2023 ومن المهم إنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 02:07 مساء
المنفي: متطلبات المفوضية أولوية ضمن ميزانية 2023 ومن المهم إنجاز الانتخابات
المنفي والدبيبة والسايح ومسوؤلون من حكومة الدبيبة بمقر مفوضية الانتخابات، 14 مايو 2023 (المفوضية)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه من المهم ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري، ذلك خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد.

شارك في اللقاء كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ومسؤولون آخرون من الحكومة ذاتها.

المنفي: احتياجات المفوضية بالغة الأهمية
وأضاف المنفي، أن المجلس سيعمل على سد احتياجات المفوضية، باعتبارها ذات أهمية بالغة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المفوضية ووضع متطلباتها كأولوية إنفاق خلال ميزانية العام 2023.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة انتهاء لجنة «‫6‏+6‬» المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة من عملها لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت وقبل نهاية يونيو المقبل.

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كما أكد دعمه التام للمفوضية ورئاستها؛ فيما جرى عقد اللقاء في إطار الاطلاع على جاهزية «المفوضية» ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها في العام 2023، والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عمليًا وفنيًا، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة، حسب البيان.

دور مهم لوزارتي الداخلية والتعليم في إجراء الانتخابات
وتطرق الحضور إلى الأدوار المختلفة التي يجب أن تضطلع بها الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية.

كما ناقش الاجتماع الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة، لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

وأمس السبت، اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مع وفد من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة، إذ جدد باتيلي عرض البعثة تقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال. ⁦

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