باتيلي: اتفقت مع الدبيبة على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو «إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة».
وأضاف باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أنه اتفق مع الدبيبة على «أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية».
- باتيلي يناقش مع الدبيبة ضرورة وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع
وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي بحكومة الدبيبة، في بيان، إن الطرفين ناقشا تطورات إجراء الانتخابات العامة في البلاد و«وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع»، بالإضافة إلى التطرق إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك.
باتيلي يلتقي وفدًا من لجنة «6+6»
والتقى باتيلي، أمس السبت، وفدًا من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة، حيث جدد باتيلي عرض البعثة تقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال، مؤكدًا أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.
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