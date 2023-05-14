باتيلي: اتفقت مع الدبيبة على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو «إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة».

وأضاف باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أنه اتفق مع الدبيبة على «أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية».

- باتيلي يناقش مع الدبيبة ضرورة وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي بحكومة الدبيبة، في بيان، إن الطرفين ناقشا تطورات إجراء الانتخابات العامة في البلاد و«وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع»، بالإضافة إلى التطرق إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك.