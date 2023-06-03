مديرية أمن طرابلس: ضبط 45 مطلوباً خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط 45 مطلوباً على ذمة عدة قضايا خلال أسبوع.

وقالت المديرية في بيان، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكنوا خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو من ضبط 45 مطلوباً لمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس والنيابات وجهات أخرى خارج نطاق المديرية.

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وأوضحت أن الأعمال المخالفة للقانون التي ارتكبوها تفاوتت بين سرقات، ونصب، وتهجم، وتهديد بالقتل، وإيذاء، واستغلال الوظيفة، والخطف، مشيرة إلى إحالة كل متهم إلى مركز الشرطة المطلوب فيه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.