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ضبط 3 متهمين بترويج الحشيش ومطلوب على ذمة جرائم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 10:52 صباحا
ضبط 3 متهمين بترويج الحشيش ومطلوب على ذمة جرائم
كميات من الحشيش جرى ضبطها مع المتهمين الثلاث، 30 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط ثلاثة أشخاص (امرأة وابني شقيقتها) متهمين بترويج مخدر الحشيش. 

وقالت الوزارة في بيان إن «فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باطن الجبل وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غدامس والغرفة الأمنية المشتركة الجبل الغربي ضبطوا المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 100 كيلوغرام (قنطار) من مخدر الحشيش».

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ضبط شخص مطلوب لدى النيابة العامة
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ ضبطوا شخصا مطلوبا لدى النيابة العامة، وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار؛ واتُخذت الإجراءات القانونية حياله وأُحيل إلى النيابة المختصة.

كميات من الحشيش جرى ضبطها مع المتهمين الثلاث، 30 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
كميات من الحشيش جرى ضبطها مع المتهمين الثلاث، 30 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
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