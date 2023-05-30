ضبط متهمين بصناعة وترويج الخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي متهمين بترويج الخمور المحلية في منطقة الكيش، حيث اعترفا بتصنيعها في منزل بمنطقة الحليس.

وتلقى القسم معلومات حول نشاط المتهمين في منطقة الكيش، حيث جرى إعداد كمين لهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على زجاجتين بهما سائل ذو رائحة كريهة يشتبه أنه خمر مصنع محليا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المتهمان متورطان في صناعة الخمور وبيعها

واعترف المتهمان خلال الاستدلال معهما في القسم، بصناعة الخمور في منزل بمنطقة الحليس ثم توزيعها في منطقة الكيش باستخدام سيارة لهما، وداهم رجال الأمن المنزل ليعثروا بداخله على 12 غالون سعة 20 لترا مملوءة بالخمور.

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كما عثر رجال الأمن على معدات تستخدم في صناعة الخمور، وبالتعميم على المتهمين اتضح أن أحدهما مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية بتهمة الفرار من مؤسسة الإصلاح، ثم اتخذت الإجراءات القانونية كافة معهما وأحيلا إلى النيابة العامة.