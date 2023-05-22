ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح ناري وقنبلة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت إحدى دوريات قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصا في حالة سكر ظاهر، بحوزته سلاح ناري وقنبلة يدوية، إضافة إلى كمية من المخدرات.

تعود بداية الواقعة إلى استهداف الدورية أحد الأشخاص خلال جولة في شارع الجلاء، وذلك لمضايقته سكان المنطقة والمارة، حيث بدا عليه حالة السكر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

المتهم عُثر بحوزته على «حشيش» وأقراص مخدرة

وأوقف رجال الأمن المتهم، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على قطع من «الحشيش» وثمانية أقراص من الحبوب المخدرة نوع «أبتريل»، وزجاجة خمر محلية الصنع، وسلاح ناري نوع خرطوش وقنبلة يدوية وسلاح أبيض.

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واتضح بالتعميم على المتهم صدور حكم بسجنه غيابيا، وهو مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية، وجرى إحالته إلى جهات الاختصاص.