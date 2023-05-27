ضبط بائع حلويات متعفنة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط بائع حلويات غير صالحة للإستهلاك البشري.

البسبوسة والبكلاوة في حالة تعفن

وأوضح بيان صادر عن المديرية أن «أحد أعضاء التحريات شاهد شخصا يبيع حلويات بسوق الجمعة، لكنه لاحظ أن البسبوسة والبكلاوة في حالة تعفن وغير صالحة للاستهلاك البشري، إذ يقص البائع الأجزاء الغير المتعفنة ويبيعها لزبائنه حتى لا يلاحظوا تعفنها».

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وبعد القبض على المتهم، تبين انه يُدعى (م.ر.ع) مصري الجنسية، واتضح دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات حياله وإحالته إلى النيابة العامة.