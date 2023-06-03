  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 07:20 مساء
الدبيبة يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي (فيديو)
الدبيبة يصافح إردوغان خلال مراسم تتويجه رئيسا لتركيا، 3 يونيو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وأدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدًا بالعمل دون تحيز بعد فوزه بالانتخابات.

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
الدبيبة يهنئ إردوغان هاتفيًا بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة
الدبيبة يهنئ إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا

ونشرت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة، مقطع فيديو يظهر الدبيبة خلال مصافحته إردوغان.

وسبق أن هنأ الدبيبة إردوغان بعد فوزه بالانتخابات، واعتبر في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن «هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة». وتابع الدبيبة: «أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة».

الدبيبة يصافح إردوغان خلال مراسم تتويجه رئيسا لتركيا، 3 يونيو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يصافح إردوغان خلال مراسم تتويجه رئيسا لتركيا، 3 يونيو 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتشاف نفطي جديد وتشغيل مجمع رأس لانوف.. أبرز أعمال النفط والغاز الليبي الشهر الماضي
اكتشاف نفطي جديد وتشغيل مجمع رأس لانوف.. أبرز أعمال النفط والغاز ...
بالصور: تواصل أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية
بالصور: تواصل أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب ...
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
توقيف تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات والسيارات والمنازل ببنغازي وأجدابيا
توقيف تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات والسيارات والمنازل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة ......
المزيد
عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين الانتخابية الثلاثة
عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين ......
الدبيبة يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي (فيديو)
الدبيبة يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي (فيديو)...
ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم
ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم...
توقيف تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات والسيارات والمنازل ببنغازي وأجدابيا
توقيف تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات والسيارات والمنازل ......
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد