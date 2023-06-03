الدبيبة يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وأدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدًا بالعمل دون تحيز بعد فوزه بالانتخابات.

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الدبيبة يهنئ إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا

ونشرت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة، مقطع فيديو يظهر الدبيبة خلال مصافحته إردوغان.

وسبق أن هنأ الدبيبة إردوغان بعد فوزه بالانتخابات، واعتبر في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن «هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة». وتابع الدبيبة: «أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة».

الدبيبة يصافح إردوغان خلال مراسم تتويجه رئيسا لتركيا، 3 يونيو 2023. (حكومتنا)